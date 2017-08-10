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Українських ІТ-розробників підтримав мобільний оператор

Нова тема 16:07, сьогодні 343 Читать новость на русском

Інноваційні платіжні системи для малого бізнесу, електронні ключі для цифрового світу, універсальні платформи за системою "Розумний будинок". Ці та інші унікальні проекти представили українські стартапери в центрі UNIT CITY.

Розробки стануть доступними завдяки підтримці Київстар. Оператор організував навчання перспективних фахівців та забезпечив супровід їхніх стартапів.

"Київстар завжди був і залишився інноваційної технологічною компанією. І оскільки стартапи зараз грають дуже важливу роль і в економіці, і в технологіях, очевидно, що ми вважаємо правильним їх підтримувати. Ми і самі багато чому вчимося", – сказав президент компанії Київстар Петро Чернишов.

Проект Дмитра Софина – WINDIM-24 – дозволяє українцям в онлайн-режимі дізнатися про стан свого будинку.

"Вони отримають доступ повністю. Від того, скільки коштів на рахунку до моменту, щоб поскаржитися на свого управителя – чи в ЖЕК, чи в ОСББ. Також можна замовити сервісно-технічного виконавця – сантехніка, електрика. А ще додаток можна використати для того, щоб оплатити єдиним платежем комунальні", – розповів співавтор проекту WINDIM-24 Дмитро Софина.

Українські ІТ-шники співпрацювали з відомими міжнародними експертами з телекомунікацій та розвитку бізнесу. В результаті – 11 найкращих стартапів вийшли у фінал.

"Коли ти створюєш якийсь продукт, тобі необхідна якась кількість клієнтів. Ось ця велика кількість клієнтів отримується шляхом спільної роботи разом з Київстаром. У Київстарі 26 мільйонів клієнтів. Це як кілька європейських країн. Ось уявіть собі, що ви щось придумали і у вас відразу з'являється ринок в кілька європейських країн автоматично", – зазначив голова правління Radar Tech Максим Бахматов.

За підсумками відбору, найперспективніші проекти зможуть стартувати вже наступного року.

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