Українських ІТ-розробників підтримав мобільний оператор

Інноваційні платіжні системи для малого бізнесу, електронні ключі для цифрового світу, універсальні платформи за системою "Розумний будинок". Ці та інші унікальні проекти представили українські стартапери в центрі UNIT CITY.

Розробки стануть доступними завдяки підтримці Київстар. Оператор організував навчання перспективних фахівців та забезпечив супровід їхніх стартапів.

"Київстар завжди був і залишився інноваційної технологічною компанією. І оскільки стартапи зараз грають дуже важливу роль і в економіці, і в технологіях, очевидно, що ми вважаємо правильним їх підтримувати. Ми і самі багато чому вчимося", – сказав президент компанії Київстар Петро Чернишов.

Проект Дмитра Софина – WINDIM-24 – дозволяє українцям в онлайн-режимі дізнатися про стан свого будинку.

"Вони отримають доступ повністю. Від того, скільки коштів на рахунку до моменту, щоб поскаржитися на свого управителя – чи в ЖЕК, чи в ОСББ. Також можна замовити сервісно-технічного виконавця – сантехніка, електрика. А ще додаток можна використати для того, щоб оплатити єдиним платежем комунальні", – розповів співавтор проекту WINDIM-24 Дмитро Софина.

Українські ІТ-шники співпрацювали з відомими міжнародними експертами з телекомунікацій та розвитку бізнесу. В результаті – 11 найкращих стартапів вийшли у фінал.

"Коли ти створюєш якийсь продукт, тобі необхідна якась кількість клієнтів. Ось ця велика кількість клієнтів отримується шляхом спільної роботи разом з Київстаром. У Київстарі 26 мільйонів клієнтів. Це як кілька європейських країн. Ось уявіть собі, що ви щось придумали і у вас відразу з'являється ринок в кілька європейських країн автоматично", – зазначив голова правління Radar Tech Максим Бахматов.

За підсумками відбору, найперспективніші проекти зможуть стартувати вже наступного року.