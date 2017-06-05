Українських кікбоксерів після тріумфальної перемоги зустріли в Києві

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На Чемпіонаті світу з кікбоксингу українські спортсмени здобули 61 медаль. В столичному аеропорту переможців зустрів президент Федерації кікбоксингу України.
Спортсмен Олександр Олійник здобув перемогу в двох розділах – "тайський бокс" і "кікбоксинг К-1". Хлопець став чемпіоном світу у ваговій категорії 86 кілограмів.
"Приємно досягати результат, до якого йдеш. А ще приємніше, коли такого ж результату досягає вся команда", – розповів Олександр Олійник.
19-річний Михайло Єрко вже 10 разів перемагав на юніорських змаганнях. Проте у 2017 році спортсмен вперше взяв участь у Чемпіонаті світу.
З Афін приїхав з трьома золотими медалями. Одну золоту медаль заробив в "лоу кік", дві медалі в "лайт контакті" та "каді лайті",
– поділився успіхами Михайло Єрко.
Окрім нагород, які переможці здобули в Афінах, спортсмени отримають особливі відзнаки, незалежно від медалі та результату.
"На вашу збірну виділили 100 тисяч гривень. Це будуть преміальні кошти", – зазначив президент Федерації кікбоксингу України Олег Мандзюк.
У 2017 році українська збірна з кікбоксингу посіла третє загальнокомандне місце.
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