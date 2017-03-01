Українських моряків звільнили з полону нігерійських піратів

Нігерійські пірати звільнили трьох українських моряків-членів екіпажу танкера Gaz Providence, який був захоплений в акваторії Гвінейської затоки.

Про це в Facebook повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

"За інформацією Посольства України в Греції, 3 громадян України, члени екіпажу судна Gaz Providence, які 6 лютого були захоплені піратами в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії, звільнені після проведених переговорів і перебувають у безпеці", – мовиться в повідомленні.

Також повідомляється, що близькі та рідні членів екіпажу судна сповіщені судновласником про звільнення громадян України.

Нагадаємо, на початку лютого повідомлялося, що нігерійські пірати напали на судно BBC Carribean, викрадено українця і 7 громадян РФ. Пізніше МЗС підтвердив захоплення українського моряка нігерійськими піратами.