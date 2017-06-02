Українських програмістів активніше залучатимуть до розвитку децентралізації

В Україні презентують 12 інноваційних стартапів, які сприятимуть розвитку місцевого самоврядування.

Про це сайту "24"повідомили у прес-службі стартап-інкубатору 1991.

За словами виконавчого директору 1991 Open Data Incubator Євгенії Клепи, йдеться, зокрема, про сервіси для житлово-комунального господарства і автоматизації роботи управління будинком в ОСББ, для волонтерської допомоги роботи пожежних підрозділів МНС, мобільні додатки для туристів, сайти-платформи кількості й стану дитячих та спортивних майданчиків, закладів освіти й громадського харчування та системи автоматизованого контролю збору твердих побутових відходів.

12 стартапів – відібрані на конкурсній основі з 73 заявок, це кращі з тих, що проходили професійні програми підготовки у некомерційному інкубаторі 1991 Open Data Incubator в містах Дніпро та Івано-Франківськ. Нові сервіси створені для вирішення реальних локальних потреб і покликані сприяти місцевому самоврядуванню,

– зазначила вона.

Всі інноваційні технологічні проекти створені в рамках програми USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE) за підтримки ГО SocialBoost та 1991 Open Data Incubator.

Програма DOBRE працює у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській областях. Вона надає місцевим громадам допомогу, що спрямована на місцевий рівень, ефективне управління ресурсами, підвищення якості послуг, стимулювання місцевої економіки та активнішим залученням громадян до прийняття рішень.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту пояснив, що через російську агресію Верховна Рада поки не може внести зміни до Конституції щодо децентралізації, щоправда законодавчий орган все ж її проводить іншими методами.