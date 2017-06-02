16:19
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, сьогодні
Випуск новин за 14:00: Стан здоров’я Адама Осмаєва. Річниця нападу на луганських прикордонників
Випуск новин
14:47, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українських програмістів активніше залучатимуть до розвитку децентралізації

14:55, сьогодні 221 Читать новость на русском
Презентація інноваційних проектів
Презентація інноваційних проектів / Прес-служба 1991

В Україні презентують 12 інноваційних стартапів, які сприятимуть розвитку місцевого самоврядування.

Про це сайту "24"повідомили у прес-службі стартап-інкубатору 1991.

За словами виконавчого директору 1991 Open Data Incubator Євгенії Клепи, йдеться, зокрема, про сервіси для житлово-комунального господарства і автоматизації роботи управління будинком в ОСББ, для волонтерської допомоги роботи пожежних підрозділів МНС, мобільні додатки для туристів, сайти-платформи кількості й стану дитячих та спортивних майданчиків, закладів освіти й громадського харчування та системи автоматизованого контролю збору твердих побутових відходів.

12 стартапів – відібрані на конкурсній основі з 73 заявок, це кращі з тих, що проходили професійні програми підготовки у некомерційному інкубаторі 1991 Open Data Incubator в містах Дніпро та Івано-Франківськ. Нові сервіси створені для вирішення реальних локальних потреб і покликані сприяти місцевому самоврядуванню,
– зазначила вона.

Всі інноваційні технологічні проекти створені в рамках програми USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE) за підтримки ГО SocialBoost та 1991 Open Data Incubator.

Програма DOBRE працює у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській областях. Вона надає місцевим громадам допомогу, що спрямована на місцевий рівень, ефективне управління ресурсами, підвищення якості послуг, стимулювання місцевої економіки та активнішим залученням громадян до прийняття рішень.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту пояснив, що через російську агресію Верховна Рада поки не може внести зміни до Конституції щодо децентралізації, щоправда законодавчий орган все ж її проводить іншими методами.

Теги: Україна Політика Децентралізація комунальні послуги
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Скільки коштів з держбюджету отримують на свою діяльність партії: цифри вражають
 12 січня , 17:56 1
В очікуванні дива: у Львові відкрили резиденцію Святого Миколая
 2 грудня 2016 , 20:23
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
Стартував футбольний турнір між вихованцями інтернатів
 сьогодні , 14:02
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук