Українській армії поставили високу оцінку за боєздатність

Бойова здатність української армії в порівнянні з 2014 роком зросла у п'ять разів.

Про це в інтерв'ю The Ukrainian Weekly заявив професор Джорджтаунського університету, провідний експерт з питань національної та міжнародної безпеки доктор Філіпп Карбер, передає LB.ua.

Експерт наголосив, що за три роки війни Київ став набагато краще підготовленим до того, щоб "протистояти і протидіяти російській витонченій інформаційно-пропагандистській війні".

За шкалою від "одного" до "п'яти", Україна пройшла від "мінус одного" до "чотирьох"... Україна стала сильнішою і мудрішою... в своїй протидії інформаційній війні, заснованій на високих стандартах точності у військовій звітності та питаннях, пов'язаних зі збройними силами,

– зазначив Карбер.

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