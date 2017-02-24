Український бізнесмен продав свої кримські активи Росії

Компанія українського бізнесмена Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" продала кримські активи російській групі Міраторг.

Зокрема, мова йде про продаж таких кримських активів – птахофабрики Дружба Народів Нова, Кримської фруктової компанії і м'ясокомбінату Дружба Народів, повідомляє LIGA.net.

Підприємства МХП в Криму купує російський гурт Міраторг.

Міраторг точно зайшов. Там уже менеджмент материковий,

– повідомляє видання, посилаючись на власні джерела.

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Суму угоди в компанії не розкривають. Проте за попередніми підрахунками власник "Миронівського хлібопродукту" міг виручити за свої активи близько 70 мільйонів доларів.

На сайті МХП вже змінили карту активів компанії.

Довідка: МХП – один з найбільших українських агрохолдингів. За 9 місяців 2016 року компанія заробила 899 мільйонів доларів виручки і 86 мільйонів доларів чистого прибутку. Косюк – один з найбагатших українських бізнесменів і екс-чиновник. З червня по грудень 2014 року він обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента.



Міраторг – великий російський агропромисловий холдинг, один з лідерів на м'ясному ринку РФ. Компанія займається виробництвом яловичини та свинини, напівфабрикатів, заморожених овочів та готових страв, птахівництвом, рослинництвом і виробництвом кормів. Засновники і власники Міраторга – російські бізнесмени, брати Віктор і Олександр Лінники.