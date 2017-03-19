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Український бізнесмен "відсвяткував" річницю окупації Криму в Москві

14:18, сьогодні 3495 Читать новость на русском
Дмитро Зусманович
Дмитро Зусманович / zp.vgorode.ua

Запорізький бізнесмен Дмитро Зусманович відвідав російський дискусійний клуб "18 березня" в Москві, присвячений третій річниці анексії Криму.

Фото з заходу у "Президент-готелі" виклав на своїй сторінці у Facebook один з його учасників Сергій Литвин, підписавши знімок "Крим наш!"

Зі світлини видно, що Зусманович провів вечір у компанії російського пропагандиста Сергія Маркова.

За словами організаторів клубу, мета його створення – "широке обговорення питань інтеграції Криму в російський і міжнародний простір". За даними ЗМІ, серед учасників заходу були й одіозна депутатка Держдуми Наталія Поклонська та екс-голова так званої "ДНР" Олександр Бородай.

Читайте також: "Голос Путіна" визнав, що анексія Криму стала джерелом багатьох труднощів в Росії

Теги: Україна Новини Росії Анексія Криму Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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