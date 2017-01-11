Український блогер розповів бойовикам, що СБУ просила його зламати сайт штабу Трампа

Незаконна організація "ЛНР" опублікувала відео ще одного допиту затриманого луганського блогера Едуарда Неделяева (відомий під ніком "Едвард Нед").

Про це повідомляє "Новости Донбасса".

Затриманий каже, що українські спецслужби ставили перед ним завдання "спробувати зламати сайт виборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа". Однак він відмовився.

"Я не є хакером, тому моя спеціалізація не дозволяє робити нічого подібного. Мене просили розміщувати на своїх сторінках пости про те, що Дональд Трамп – це американський аналог президента Путіна і що обрання Трампа на посаду президента США буде загрозою для демократії США. А його радник Манафорт є ще більшим злом. Ці прохання я не виконував, оскільки свої сторінки я використовую тільки для того, щоб відображати свої емоції і політика не входить в коло моїх інтересів. Тим більше, американська", – сказав Неделяєв.

Нагадаємо, в кінці листопада 2016 року стало відомо, що в окупованому Луганську затримали місцевого блогера, який був відомий під ніком Edward Ned. Остання активність блогера зафіксована 21 листопада.



Згодом Едуард Неделяєв дав свідчення "МДБ ЛНР", на яких визнав свою провину в шпигунстві на користь українських силовиків.