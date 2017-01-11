  • укр
  • рус
16:48
11 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Про що мріє російська речниця МЗС. Нове мірило добробуту росіян
Вєсті Кремля
09:44, сьогодні
Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік
Вєсті.UA
19:44, 10 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 15:00: НАЗК почали перевірку порушників е-декларування. Зниклі бійці
Випуск новин
16:25, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Український блогер розповів бойовикам, що СБУ просила його зламати сайт штабу Трампа

15:20, сьогодні 1544 Читать новость на русском
Едуард Неделяев
Едуард Неделяев / Скріншот з відео

Незаконна організація "ЛНР" опублікувала відео ще одного допиту затриманого луганського блогера Едуарда Неделяева (відомий під ніком "Едвард Нед").

Про це повідомляє "Новости Донбасса".

Затриманий каже, що українські спецслужби ставили перед ним завдання "спробувати зламати сайт виборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа". Однак він відмовився.

"Я не є хакером, тому моя спеціалізація не дозволяє робити нічого подібного. Мене просили розміщувати на своїх сторінках пости про те, що Дональд Трамп – це американський аналог президента Путіна і що обрання Трампа на посаду президента США буде загрозою для демократії США. А його радник Манафорт є ще більшим злом. Ці прохання я не виконував, оскільки свої сторінки я використовую тільки для того, щоб відображати свої емоції і політика не входить в коло моїх інтересів. Тим більше, американська", – сказав Неделяєв.

Нагадаємо, в кінці листопада 2016 року стало відомо, що в окупованому Луганську затримали місцевого блогера, який був відомий під ніком Edward Ned. Остання активність блогера зафіксована 21 листопада.

Згодом Едуард Неделяєв дав свідчення "МДБ ЛНР", на яких визнав свою провину в шпигунстві на користь українських силовиків.

Теги: Україна Дональд Трамп Війна на Донбасі Луганськ СБУ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
сьогодні, 12:31 Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
Оксана Тропотяга
Шведи і Швеція очима українців
сьогодні, 15:00 Шведи і Швеція очима українців
1580
Корисна і смачна їжа в школах – це реальність: підтримайте проект відомого кулінара
сьогодні, 13:20 Корисна і смачна їжа в школах – це реальність: підтримайте проект відомого кулінара
786
Залізничний фокус: чому зникають поїзди
сьогодні, 12:03 Залізничний фокус: чому зникають поїзди
Яніна Ткачук 1444
Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу
сьогодні, 08:17 Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу
2739
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Пенсіонери можуть раніше отримати свої виплати за січень
 20 грудня 2016 , 14:18
Частина населення вважає, що наші сподівання на ЄС – марні, – Бекешкіна
27 вересня 2016 , 20:13 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук