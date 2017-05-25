Український боксер наступний бій проведе у Москві

1 липня український супеважковаговик Андрій Руденко (31-2, 19 КО) зустрінеться у Москві з екс-чемпіоном світу 37-річним росіянином Олександром Повєткіним (31-1, 23 КО).

Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії "Світ боксу", яка опікуються справами "Руського витязя".

Зазначається, що бій між українцем і росіянином відбудеться у Москві в Державному центральному концертному залі "Росія" (Лужники) та стане головною подією вечора.

Читайте також: Ще один відомий росіянин домовляється про бій з Усиком

Як відомо, Андрій Руденко народився у Дніпрі. Наразі йому 33 роки, а професіональну кар’єру він розпочав у 2006 році.

Додамо, що українець володіє "срібним" титулом інтернаціонального чемпіона WBC та посідає 13-у сходинку в рейтингу цієї організації: в останніх семи поєдинках спортсмен перемагав.

Нагадаємо, у 2016 році Олександр Повєткін попадався на допінгу, відтак його виключили з рейтингів Всесвітньої боксерської ради. Дискваліфікація боксера спливає у червні 2017 року.