Український боксер наступний бій проведе у Москві

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1 липня український супеважковаговик Андрій Руденко (31-2, 19 КО) зустрінеться у Москві з екс-чемпіоном світу 37-річним росіянином Олександром Повєткіним (31-1, 23 КО).
Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії "Світ боксу", яка опікуються справами "Руського витязя".
Зазначається, що бій між українцем і росіянином відбудеться у Москві в Державному центральному концертному залі "Росія" (Лужники) та стане головною подією вечора.
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Як відомо, Андрій Руденко народився у Дніпрі. Наразі йому 33 роки, а професіональну кар’єру він розпочав у 2006 році.
Додамо, що українець володіє "срібним" титулом інтернаціонального чемпіона WBC та посідає 13-у сходинку в рейтингу цієї організації: в останніх семи поєдинках спортсмен перемагав.
Нагадаємо, у 2016 році Олександр Повєткін попадався на допінгу, відтак його виключили з рейтингів Всесвітньої боксерської ради. Дискваліфікація боксера спливає у червні 2017 року.