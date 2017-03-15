Український боксер претендує на чемпіонський поєдинок

Сергій Дерев'янченко вкотре здобув перемогу та зробив ще один крок до чемпіонського бою.

Боксер, який наразі посідає друге місце у рейтингу IBF в середній вазі, вісім із десяти боїв виграв достроково.

Неперможний ямаєць Кемаль Рассел не вистояв у двобої з українцем до середини поєдинку. У п'ятому раунді Дерев'янченко нокаутував суперника потужним правим кросом. Бій відбувся у штаті Міссісіпі в США.

Українець зробив ще один крок до чемпіонського бою. Ймовірно, суперником Дерев'янченка буде казах Генадій Головкін.

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