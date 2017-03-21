Український боксер став чемпіоном Європи

Лідер збірної України з боксу Олександр Хижняк отримав "золото" на чемпіонаті Європи, який проходить у Румунії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

"Суперник нашого боксера білорус Віктор Дзяшкевиш внаслідок отриманої травми в попередніх поєдинках був змушений знятися з фінального двобою. Таким чином, в активі нашої команди вже гарантовано є одна золота медаль", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, український боксер, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, змагався у континентальній першості серед чоловіків до 22 років.

Додамо, збірна України також завоювала у Румунії ще три медалі – "бронзу" вибороли Ростислав Білостоцький, Степан Грекул та Рамазан Муслимов.

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До слова, Василь Ломаченко здобув нагороду найкращого боксера світу за підсумками минулого року від одного із провідних медійних ресурсів планети ESPN.