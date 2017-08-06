Український боксер тріумфував над непереможним американцем

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Український чемпіон у напівлегкій вазі В'ячелав Шабранський, який має прізвисько "Левове серце" (19-1, 16 КО) завдав першої у кар'єрі поразки американцю Тодду Антенку Мею (10-1-1, 4 КО).
Зауважимо, що двобій відбувся на арені Fantasy Springs Casino в американській Каліфорнії (США) та завершився достроковою перемогою українця.
Упродовж поєдинку В’ячеслав домінував над своїм суперником. Так, лише у першому раунді від нього пройшло кілька точних влучань праворуч. Американець активізувався лише в другому раунді та завдав кілька швидких контратак, щоправда це йому суттєво не допомогло – український боксер у третьому раунді продовжив діяти третім номером, а в четвертому американець вже почав утомлюватися.
Читайте також: У Росії відмовились транслювати бій Ломаченка
Надалі через втому Тодда промахів у Шабранського ставало істотно менше , відтак йому вдавалося ганяти противника всім рингом.
У сьомому раунді Мей перетворився на боксерську грушу, яку українець постійно зачіпав найпотужнішими влучаннями. У підсумку після серії з джебу та хуків, які Мей пропустив, його команда Мея не випустили свого бійця на 8-й раунд.
Отже, В’ячеслав Шабранський перемагає технічним нокаутом.
До слова, у квітні українець здобув дострокову перемогу над досвідченим американцем Дериком "Суперменом" Фіндлі (23-19-1, 15 КО).
Відео бою Шабранський – Мей