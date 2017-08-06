Український боксер тріумфував над непереможним американцем

Український чемпіон у напівлегкій вазі В'ячелав Шабранський, який має прізвисько "Левове серце" (19-1, 16 КО) завдав першої у кар'єрі поразки американцю Тодду Антенку Мею (10-1-1, 4 КО).

Зауважимо, що двобій відбувся на арені Fantasy Springs Casino в американській Каліфорнії (США) та завершився достроковою перемогою українця.

Упродовж поєдинку В’ячеслав домінував над своїм суперником. Так, лише у першому раунді від нього пройшло кілька точних влучань праворуч. Американець активізувався лише в другому раунді та завдав кілька швидких контратак, щоправда це йому суттєво не допомогло – український боксер у третьому раунді продовжив діяти третім номером, а в четвертому американець вже почав утомлюватися.

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Надалі через втому Тодда промахів у Шабранського ставало істотно менше , відтак йому вдавалося ганяти противника всім рингом.

У сьомому раунді Мей перетворився на боксерську грушу, яку українець постійно зачіпав найпотужнішими влучаннями. У підсумку після серії з джебу та хуків, які Мей пропустив, його команда Мея не випустили свого бійця на 8-й раунд.

Отже, В’ячеслав Шабранський перемагає технічним нокаутом.

До слова, у квітні українець здобув дострокову перемогу над досвідченим американцем Дериком "Суперменом" Фіндлі (23-19-1, 15 КО).

Відео бою Шабранський – Мей