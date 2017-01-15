Український боксер вперше програв у своїй кар’єрі

Український середньоваговик Євген Хитров (14-1, 12 КО) зазнав першої поразки у своїй професійній кар'єрі.

Спортсмен програв технічним нокаутом у шостому раунді американцеві Імманувелю Аліму (17-0-1, 10 КО).

На кону стояв пояс WBC Silver, що дає право битися з чемпіоном за цією версією Геннадієм Головкіним.

Українець провалив початок бою, пропустивши два лівих хуки в третьому раунді, які й відправили Євгена в нокдаун. Далі Хитров вирівняв бій та ініціатива перейшла до українського боксера.

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Розв'язка настала в шостому раунді. У Євгена почали проходити потужні удари по опонентові, який стояв, але він знову забув про захист. В Аліма, який майже програв бій, пройшли два хуки праворуч, після яких Євген знову впав. Після добивання рефері зупинив бій, оскільки українець не міг захищатися.

Таким чином, Хитров зазнав своєї першої поразки в професійній боксерській кар'єрі.