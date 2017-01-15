  • укр
  • рус
13:58
15 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 13:00: Україна проінспектує військові об'єкти на території Росії
Випуск новин
13:44, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Спорт
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Український боксер вперше програв у своїй кар’єрі

12:58, сьогодні 2547 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Український середньоваговик Євген Хитров (14-1, 12 КО) зазнав першої поразки у своїй професійній кар'єрі.

Спортсмен програв технічним нокаутом у шостому раунді американцеві Імманувелю Аліму (17-0-1, 10 КО).

На кону стояв пояс WBC Silver, що дає право битися з чемпіоном за цією версією Геннадієм Головкіним.

Українець провалив початок бою, пропустивши два лівих хуки в третьому раунді, які й відправили Євгена в нокдаун. Далі Хитров вирівняв бій та ініціатива перейшла до українського боксера.

Читайте також: Forbes прогнозує Василю Ломаченку статус найбільш високооплачуваного боксера світу

Розв'язка настала в шостому раунді. У Євгена почали проходити потужні удари по опонентові, який стояв, але він знову забув про захист. В Аліма, який майже програв бій, пройшли два хуки праворуч, після яких Євген знову впав. Після добивання рефері зупинив бій, оскільки українець не міг захищатися.

Таким чином, Хитров зазнав своєї першої поразки в професійній боксерській кар'єрі.

Теги: Україна Бокс українці
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
сьогодні, 11:40 Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
1 2612
Про українську мову і російськомовних патріотів
сьогодні, 08:36 Про українську мову і російськомовних патріотів
Дід Панас 2 2305
Запрет на
14 січня, 22:39 Запрет на "Дождь": из Украины нужно убрать все российское
Семен Кабакаєв 2 1125
Компромат на Трампа: американцы избрали президентом невероятного монстра?
14 січня, 19:04 Компромат на Трампа: американцы избрали президентом невероятного монстра?
Карл Волох 6536
Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради
14 січня, 15:44 Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради
4655
Усик став чемпіоном світу: як це було
 18 вересня 2016 , 02:07 1
Серйозна аварія під Львовом. З'явились подробиці і фото
 9 січня , 16:37 3
Так, я гей, але я багатий гей! – Кріштіану Роналду зробив несподіване зізнання
 21 листопада 2016 , 17:12 31
Страшна травма на Олімпіаді: хрускіт кістки було чутно в залі
 11 серпня 2016 , 14:23 35
У Дніпрі звільнять актрису оперного театру, яка вилаяла українців
 25 жовтня 2016 , 16:09 30
Українські хакери зламали пошту помічника Путіна зі скандальними документами
 24 жовтня 2016 , 15:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук