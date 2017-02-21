Український фільм отримав гран-прі на Берлінському кінофестивалі

Фільм "School #3" про життя 13-річних дітей на Донбасі отримав гран-прі Берлінського кінофестивалю.

Про це повідомляють на офіційній сторінці фільму у Facebook:

Кінострічка отримала гран-прі в номінації "Повний метр" секції Generation 14+ на 67-му міжнародному Берлінському кінофестивалі (Берлінале). Режисерами стрічки стали Ліза Сміт, Георг Жено і драматург Наталія Ворожбит.

Український фільм під назвою "Школа №3" розповідає про життя 13-річних підлітків, які переживають нелегкі випробування під час війни на Донбасі в містечку Миколаївка. Під час визволення Слов'янська у 2014 році місто постраждало від потужних військових дій, внаслідок чого снаряди потрапили і в школу, де навчались діти. Фільм побудований на відкритих монологах в паралелі з реальним життям.

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