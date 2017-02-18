Український фільм здобув гран-прі на Берлінале

Українська стрічка "Школа №3" отримала гран-прі у конкурсній програмі Generation 14plus на Берлінале.

Про це мовиться на сторінці стрічки у Facebook.

Героями фільму є 13 учнів школи №3 містечка Миколаївка на Донеччині. Влітку 2014 року у школу потрапили кілька снарядів і перетворили її на руїну.

Це історія дорослішання 13 підлітків які пережили війну. Фільм збудований на відкритих монологах. Період відображений в фільмі – це межа між війною та миром, дитинством та дорослим життям. Ці діти хочуть бути почутими, і вони мають що сказати. Це фільм про дружбу, перше кохання, плани на майбутнє,

– мовиться в описі до стрічки.

Режисерами фільму є Ліза Сміт та Георг Жено.

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