Українській фотограф став фіналістом міжнародного конкурсу

Український фотограф Олександр Нестеровський став одним із переможців міжнародного конкурсу The Art of Building.

Конкурсу архітектурної фотографії The Art of Building оприлюднив 15 найкращих робіт, які стали фіналістами відбору, пише ArchDaily. До списку увійшов знімок арки Дружби народів від українського фотографа. "Ця фотографія відображає об'єднання природи та архітектури, гармонію єдності 30-метрової титанової арки й дерева", – розповідає автор про знімок. Переможців оголосять 7 лютого 2017 року. Голосування глядачів триватиме до 23 січня 2017 року. Читайте також: 12 фотографій, які розкажуть про 2016 рік

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