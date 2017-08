Український фотограф створить проект з модним брендом Helmut Lang

Відомий український фотограф Борис Михайлов візьме участь в новому проекті фешн-бренду Helmut Lang.

В рамках проекту, який отримав назву Seen by: The Artist Series, сучасні художники протягом року будуть створювати для бренду постери, футболки та інші "спеціальні роботи", пише Вuro247.ua.

Займатися проектом буде креативний директор Helmut Lang Ізабелла Берлі.

Борис Михайлов створить проект з Helmut Lang

Борис Михайлов – фотограф з Харкова, який став відомий на Заході завдяки циклу фотографій бездомних "Історія хвороби".

Бориса відзначили премією "Хассельблад" (її називають Нобелівською премією в галузі фотографії).

Роботи Михайлов зберігаються в МоМА (Нью-Йорк), галереї Tate Modern (Лондон) та інших головних музеях світу.