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Український фотограф створить проект з модним брендом Helmut Lang

13:56, сьогодні 104 Читать новость на русском
Борис Михайлов створить проект з Helmut Lang
Борис Михайлов створить проект з Helmut Lang / ShopDrop Blog

Відомий український фотограф Борис Михайлов візьме участь в новому проекті фешн-бренду Helmut Lang.

В рамках проекту, який отримав назву Seen by: The Artist Series, сучасні художники протягом року будуть створювати для бренду постери, футболки та інші "спеціальні роботи", пише Вuro247.ua.

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Займатися проектом буде креативний директор Helmut Lang Ізабелла Берлі.

Борис Михайлов створить проект з Helmut Lang

Борис Михайлов – фотограф з Харкова, який став відомий на Заході завдяки циклу фотографій бездомних "Історія хвороби".

Бориса відзначили премією "Хассельблад" (її називають Нобелівською премією в галузі фотографії).

Роботи Михайлов зберігаються в МоМА (Нью-Йорк), галереї Tate Modern (Лондон) та інших головних музеях світу.

Теги: Новини України LifeStyle мода Мистецтво
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