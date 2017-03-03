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Український футболіст відмовився від захмарної зарплати в російському клубі

18:56, сьогодні 709 Читать новость на русском
Футболіст Артем Федецький
Футболіст Артем Федецький / volyn.tabloyid

Захисник збірної України Артем Федецький розповів про те, як він відмовився від пропозиції одного з російських клубів.

Досить привабливу пропозицію українському футболісту зробили влітку 2016 року, розповів Федецький в інтерв'ю FootballHub.

Я можу сказати, яку зарплату пропонували – 1,8 мільйона євро за сезон. Але розумієте, я ж уже казав – для мене те, що зараз відбувається в Україні... Ми розуміємо, хто заварив цю кашу. Розвиток кар'єри в Росії для мене є абсолютно неможливим і неприпустимим,
– зазначив він.

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Теги: Україна Новини Росії
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