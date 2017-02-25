Український гімнаст вдруге змінив громадянство

25-річний гімнаст Петро Пахнюк, який раніше змінив українське громадянство на азербайджанське, знову став громадянином України.

Про це пише Сhampion.com.

З 2014-го по 2016-й рік він виступав за збірну Азербайджану.

Відтепер Пахнюку знову дозволили виступати у збірній України на міжнародних змаганнях і чемпіонатах. Щоправда це рішення не дійсне для Олімпійських ігор.

До слова, виступаючи за Україну, Пахнюк вигравав срібло Універсіади-2013 у командних змаганнях. За Азербайджан гімнаст завойовував бронзу Європейських Ігор-2015 також у командних змаганнях.

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