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Український гімнаст вдруге змінив громадянство

18:29, сьогодні 1407 Читать новость на русском
Петро Пахнюк знову став громадянином України
Петро Пахнюк знову став громадянином України / apasport.az

25-річний гімнаст Петро Пахнюк, який раніше змінив українське громадянство на азербайджанське, знову став громадянином України.

Про це пише Сhampion.com.

З 2014-го по 2016-й рік він виступав за збірну Азербайджану.

Відтепер Пахнюку знову дозволили виступати у збірній України на міжнародних змаганнях і чемпіонатах. Щоправда це рішення не дійсне для Олімпійських ігор.

До слова, виступаючи за Україну, Пахнюк вигравав срібло Універсіади-2013 у командних змаганнях. За Азербайджан гімнаст завойовував бронзу Європейських Ігор-2015 також у командних змаганнях.

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Теги: Україна
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