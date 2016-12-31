Український гурт "змусив" по-новому зазвучати відому колискову

Дівочий гурт "Ptakha" заспівав відому українську колискову "Ой ходить сон коло вікон", інтерпретувавши її по-своєму.

Пісня з'явилась на офіційному акаунті гурту у Soundcloud.

Дівчата, що зараз живуть у Львові та Лондоні, працюють дистанційно і самостійно творять свій музичний продукт: пишуть, міксують та продюсують пісні.

"Сон" з’явився з електронної частини. Ми хотіли "розкачат" улюблену колисковую – біт почав обростати вокальними та бандурними партіями. Ми запланували, щоб ця пісня була простою, спокійною і "мінімалістичною". Можемо віднести її до жанру "lounge music", – розповідають учасниці "Ptakha".

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До слова, ця ж колискова на початку XX століття надихнула американського композитора Джорджа Гершвіна і він написав за її мотивами відому на увесь світ оперну арію "Summertime".