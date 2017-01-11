Український коментатор потролив збірну Росії з біатлону

Відомий коментатор телеканалу "UA:Перший" Андрій Столярчук висміяв збірну Росії з біатлону після того, як вона ганебно програла Норвегії перше призове місце у чоловічій естафеті.

Інцидент стався 11 січня під час 5-го етапу Кубка світу, який стартував у німецькому Рупольдінгу, пише "Обозреватель". "Сьогодні наші дорогі друзі будуть пити свій національний алкогольний напій "Глід" лише за "срібло" своєї команди", – сказав Столярчук після фінішу російського біатлоніста Антона Бабікова. Читайте також: Військовий АТО потролив бойовиків у прямому ефірі радіо "ДНР": опубліковано аудіозапис Додамо, чоловіча збірна України з біатлону на етапі Кубка світу в Рупольдінгу посіла 4-те місце у естафетній гонці.

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