Український легкоатлет сенсаційно стартував на чемпіонаті Європи

Сьогодні, 3 березня, у Белграді розпочалася континентальна першість з легкої атлетики у приміщені, на якій українець Сергій Никифоров показав найкращий результат сезону в Європі зі стрибків у довжину.

Саме український легкоатлет став автором одного із найяскравіших результатів першого дня. 23-річний юнак сенсаційно виграв кваліфікацію стрибків у довжину. Никифоров стрибнув на 8 метрів і 18 сантиметрів. Це особистий рекорд українця і найкращий результат старого світу у нинішньому сезоні.

Фінал зі стрибків у довжину на чемпіонаті Європи, де Сергій побореться за медаль, відбудеться у суботу, 4 березня.

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