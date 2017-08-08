Український міністр розповів, де і за скільки відпочивав

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян в деталях розповів, у скільки йому з сім'єю обійшовся 8-денний відпочинок у Туреччині.

Звіт він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами Володимира Омеляна, готель під назвою "Lux" сім'я обрала у курортному місті Бодрум. Міністр додав, що за 8 днів місто тричі сколихнув незначний, але відчутний землетрус.

За проживання у стандартному номері із сніданком для нього із дружиною та сином Марком за 8 ночей міністр заплатив 56,5 тисяч гривень. Також глава Мінінфраструктури зазначив, що сім'я летіла на відпочинок економ-класом.

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Сподіваюся, інші, які таємниче зникають і появляються вже з дорогою засмагою, теж наслідують мій приклад і опублікують вартість власних відпусток зі скріншотами. Загалом, у відпустці нічого крамольного немає, якщо її оплачена вартість відповідає офіційним доходам і потім вноситься в декларацію згідно процедури,

– зазначив він.