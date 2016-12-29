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Український мореплавець-любитель вирушив небезпечним маршрутом Колумба до берегів Америки

Зроблено в Україні 00:23, сьогодні 31 Читать новость на русском
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Львів’янин Дмитро Резвой вирішив поповнити список відчайдухів, які пересікли Атлантику. Для цього йому доведеться пройти від Канарських островів до острова Барбадос. А це понад 5 тисяч кілометрів.

Він не з тих, хто приходить на все готове, тож у плавання вийшов на човні, який сконструював самостійно. Аби здолати такий маршрут, потрібно розуміти кожну деталь човна, знати, як її полагодити.

14 грудня офіційно стартувала гонка, а човен із назвою "Україна" сміливо направився до іншого берега Атлантики. Лише троє людей разом з Дмитром наважилися цього року пройти маршрут самотужки.

На борту обладнання, медикаменти та їжа, якої повинно вистачити на 2 місяці. До речі, є там і шматок українського сала. Питну воду гребці отримуватимуть від опріснювачів морської води.

За пригодами Дмитра можна стежити у Twitter. Серед останніх записів: "Окрім хвиль та вітру, веду боротьбу з морською хворобою. Добу нічого з їжі не вживав, адаптуюся та підлаштовую кермо", – пише Дмитро.

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"Через хмари погано заряджаються сонячні батареї. Намагаюся витрачати енергію економно. На 1-му місці опріснювач води. Землі не видно давно!"

Звідки у чоловіка такий дух авантюризму? Все стає зрозуміло, коли дізнаєшся, хто його батько. А це легендарний Павло Резвой. У свої 65 років він переплив Атлантичний океан, а згодом підкорив й Індійський, ставши при цьому третьою людиною світу з таким послужним списком.

Головна батьківська порада: не ухвалювати поспішних рішень, на човні достатньо часу, щоб тверезо обдумати наступний крок. А ще не витрачати надто багато сил на старті, адже щодня протягом двох місяців доведеться долати близько 100 кілометрів.

Якщо сину самостійно вдасться переможний заплив маршрутом Колумба, львів’яни стануть єдиною сім'єю у світі з таким досягненням.

Теги: Зроблено в Україні українці
Джерело: 24 Канал
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