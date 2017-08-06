Український музикант помер на сцені під час виступу в Естонії

У місті Хаапсало під час фестивалю "Серпневий блюз" помер український музикант, соліст групи "Ivan Blues & Friends" Іван Денисенко.

За інформацією місцевого видання Еlu24.postimees, музикантові, сценічне ім'я якого Іван БЛЮZ, стало погано під час виступу – він закінчив співати, потім почав грати музичну перегру, під час якої Іван і впав.

На сцену вийшов конферансьє Ян Ууспильд, який запитав, чи є серед публіки лікар. Згодом він попросив помолитися за українського музиканта. Музиканта госпіталізували у лікарню Таллінна, але врятувати його не вдалося.

Іван встиг дограти сет, після чого йому стало погано. На місце викликали швидку, медики робили йому масаж серця кілька десятків хвилин. Була затримка в програмі, але фестиваль триває. Публіці все відомо, звичайно, вони бачили все, що відбувалося на сцені,

– повідомив організатор фестивалю Індрек Дітманн.

Як відомо, Іван Денисенко страждав акромегалією – це захворювання, пов'язане з порушенням функції передньої долі гіпофіза, яке супроводжується збільшенням кісток, стоп, черепа, особливо його лицьової частини.

"Не можу і не хочу вірити. Під час концерту в Естонії зупинилося серце крутого і щирого Івана Денисенка. Він пішов прямо на сцені. З гітарою у руках", – написала журналіст Ольга Омелянчук на своїй сторінці у Facebook.

"Він був дуже великою та світлою людиною. У всіх сенсах. "Страхітливий" на вигляд романтик з величезними м'якими долонями, бездонним голосом, чуйним поглядом і посмішкою дитини. Завжди уважний, чуйний і дихаючий якимось дуже природним благородством і добротою. Не стало соліста групи "Ivan Blues & Friends" Івана Денисенка. Повірити не виходить", – пише Мустафа Найєм.

Довідка: Іван Денисенко – відомий український художник і діяч культури, співав у народній хоровій капелі "Золоті ворота", а пізніше створив музичний гурт "Ivan Blues & Friends".



До слова, 20 липня молода французька виконавиця Барбара Велденс упала на сцені під час виступу на фестивалі та померла.