Український музикант, що поборов рак, поділився найказковішою миттю життя
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14 жовтня український музикант, колишній учасник гурту "Танок на майдані Конго" Едуард Приступа, більш відомий як "Діля", одружився.
Відповідна допис з’явився на його сторінці у Facebook.
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"Сьогодні – неймовірно казковий, чарівний і прекрасний день у нашому житті”, – підкреслив "Діля".
Зауважимо, що обраницю музиканта звуть – Яна Петльована.
Сама ж святкова церемонія відбулася у Бучі, що під Києвом.
Нагадаємо, що напередодні також одружився популярний шоумен і актор Андрій Джеджула.
Джерело: 24 Канал
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