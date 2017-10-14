Український музикант, що поборов рак, поділився найказковішою миттю життя

14 жовтня український музикант, колишній учасник гурту "Танок на майдані Конго" Едуард Приступа, більш відомий як "Діля", одружився.

Відповідна допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"Сьогодні – неймовірно казковий, чарівний і прекрасний день у нашому житті”, – підкреслив "Діля".

Зауважимо, що обраницю музиканта звуть – Яна Петльована.

Сама ж святкова церемонія відбулася у Бучі, що під Києвом.

Нагадаємо, що напередодні також одружився популярний шоумен і актор Андрій Джеджула.