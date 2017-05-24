Український музикант відзначає день народження: артиста зворушливо привітали діти

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У середу, 24 травня, український музикант, лідер гурту "Воплі Відоплясова" відзначає свій 53-ій день народження. З цієї нагоди музикант отримав зворушливе привітання від маленьких українців.
Відповідне фото Скрипка опублікував у своєму Facebook.
"Найзворушливіше привітання отримав від дітлахів із Буковини ось із такою світлиною! Любі діти, неймовірно вдячний за ваші теплі вітання!!! Побачимося на фестивалі "Буковинська Мрія" 1 червня, у День захисту дітей!", – мовиться у повідомленні музиканта.
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Додамо, що Олег Скрипка народився у місті Совєтабад Ленінабадської області Таджицької РСР (нині селище Гафуров Согдійської області, Таджикистан) у сім'ї українських переселенців. Виріс музикант у Мурманській області Росії.
У 1990-их роках Скрипка багато гастролював у Франції. За його ж зізнанням, саме у Франції він став українцем. Приїхавши туди російськомовним, аполітичним рокером, вже в середині 90-х говорив винятково українською.