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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український музикант вразив кліпом про чарівну красу Карпат

04:29, сьогодні 1 Читать новость на русском
Полонина Боржава
Полонина Боржава / karpaty.life

У перший день весни український композитор і піаніст Єгор Грушин презентував нову композицію під назвою Carpathians.

Це перший сингл з майбутнього альбому музиканта. Одночасно з композицією вийшло і відео.

"Музика зображає величність та красу Карпат, переносить у своєрідний медитативний стан цілковитого захоплення могутністю цих гір, а відеоряд доповнює музику різноплановими ракурсами природи Карпат в різні пори року", – йдеться в описі до відео.

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Теги: Музика LifeStyle Культура
Джерело: 24 Канал
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