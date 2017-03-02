Український музикант вразив кліпом про чарівну красу Карпат

У перший день весни український композитор і піаніст Єгор Грушин презентував нову композицію під назвою Carpathians.

Це перший сингл з майбутнього альбому музиканта. Одночасно з композицією вийшло і відео.

"Музика зображає величність та красу Карпат, переносить у своєрідний медитативний стан цілковитого захоплення могутністю цих гір, а відеоряд доповнює музику різноплановими ракурсами природи Карпат в різні пори року", – йдеться в описі до відео.

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