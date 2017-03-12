Український офіцер застрелив колегу на фронті, – ЗМІ

На Луганщині, у селі Кримське офіцер зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 93 бригади застрелив радіотелефоніста.

Про це пише одеське видання "Таймер".

За даними видання, це трапилось ще в ніч на 1 березня.

Офіцер разом з радіотелефоністом випивали і під час цього між військовими виник конфлікт. Радіотелефоніст взяв до рук автомат. А офіцер вихопив зброю у колеги, направив на нього та тричі вистрілив. Солдат помер на місці.

Офіцера вже взяли під варту.

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