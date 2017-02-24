Український паралімпієць зробив "золотий дубль" на Кубку світу з кульової стрільби

Українець Олексій Денисюк завоював одразу дві золоті медалі на Кубку світу з кульової стрільби серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Змагання тривають в Аль-Айні (ОАЕ) і за підсумками двох змагальних днів в активі національної паралімпійської збірної дві золоті медалі, інформує прес-служба Міністерства молоді та спорту.

Перше золото Денисюк завоював у стрільбі з малокаліберного пістолета Р3 на 25 метрів, а друге "золото" українець здобув у вправі зі стрільби на 10 м з пневматичного пістолета Р1.

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