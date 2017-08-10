Український пілот розбився на літаку у Казахстані: опубліковано відео

В авіакатастрофі навчального літака біля Алмати, що у Казахстані, загинув український пілот-інструктор. Інформацію підтвердили у Посольстві України в Казахстані.

Про це повідомили у прес-службі посольства, передає "Інтерфакс-Україна".

У Комітеті цивільної авіації Міністерства з інвестицій та розвитку Казахстану повідомили, що о 09:53 під час виконання навчально-тренувального завдання на відстані 2 кілометрів від контрольної точки аеродрому "Азем" сталася катастрофа повітряного судна Tecnam P-2002JF, у якому перебував пілот-інструктор і курсант. Обоє загинули.

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За словами директора департаменту з розслідування транспортних подій та інцидентів зазначеного міністерства Жанібека Тайжанова, після виконання зльоту з конвеєра сталося звалювання, в результаті якого літак повністю згорів.

В українській дипустанові зазначили, що отримали письмове підтвердження, що загиблий – етнічний українець Курченко С. П. 1970 року народження був громадянином Казахстану.

Загиблий льотчик-інструктор мав громадянство Казахстану, проте він – етнічний українець,

– зазначили у Посольстві України.

Також загинув курсант Е. Абішев 1996 року народження.