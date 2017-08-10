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Український політв'язень надіслав незвичний малюнок з російського СІЗО

13:45, сьогодні 437 Читать новость на русском
Роман Сущенко
Роман Сущенко / rian.com.ua

Журналіст інформагентства "Укрінформ" Роман Сущенко , якого незаконно утримують за ґратами у Москві, у російській в'язниці малює картини кульковою ручкою, чаєм та лушпинням цибулі.

Надсилає він їх своїй доньці Юлії Сущенко, пише "Укрінформ".

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Цього разу батько відтворив на аркуші паперу швейцарське місто Женева. І хоча відправив листи він ще кілька місяців тому, отримала Юлія їх лише сьогодні, 10 серпня.

Малюнок Романа Сущенка

Це вже другий пейзаж, який намалював український журналіст в ув’язненні в СІЗО "Лефортово". До цього він зобразив вид на французьку столицю Париж.

На першому малюнку Сущенко зобразив Париж

Нагадаємо, спецкора "Укрінформу" Романа Сущенка затримали майже рік тому у Москві, коли він приїхав до родичів. ФСБ звинуватила кореспондента у шпигунстві на користь української розвідки.

27 червня російський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенко до 30 вересня.

Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Роман Сущенко СІЗО
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