Український політв'язень надіслав незвичний малюнок з російського СІЗО

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Журналіст інформагентства "Укрінформ" Роман Сущенко , якого незаконно утримують за ґратами у Москві, у російській в'язниці малює картини кульковою ручкою, чаєм та лушпинням цибулі.
Надсилає він їх своїй доньці Юлії Сущенко, пише "Укрінформ".
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Цього разу батько відтворив на аркуші паперу швейцарське місто Женева. І хоча відправив листи він ще кілька місяців тому, отримала Юлія їх лише сьогодні, 10 серпня.
Малюнок Романа Сущенка
Це вже другий пейзаж, який намалював український журналіст в ув’язненні в СІЗО "Лефортово". До цього він зобразив вид на французьку столицю Париж.
На першому малюнку Сущенко зобразив Париж
Нагадаємо, спецкора "Укрінформу" Романа Сущенка затримали майже рік тому у Москві, коли він приїхав до родичів. ФСБ звинуватила кореспондента у шпигунстві на користь української розвідки.
27 червня російський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенко до 30 вересня.