Український посол в США зустрівся з спецпредставником Держдепу Куртом Волкером

Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Дипломати обговорили ситуацію, спричинену російською агресією на Донбасі та подальші кроки для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом запровадження миротворчої місії під егідою ООН. Про це повідомили у Посольстві України в США.

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Нагадаємо, що саме Курт Волкер проводить перемовини з "сірим кардиналом" Кремля Владиславом Сурковим щодо ситуації на Донбасі, в тому числі щодо розміщення там миротворчої місії ООН.