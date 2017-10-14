Український посол в США зустрівся з спецпредставником Держдепу Куртом Волкером
08:46, сьогодні 514 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.
Дипломати обговорили ситуацію, спричинену російською агресією на Донбасі та подальші кроки для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом запровадження миротворчої місії під егідою ООН. Про це повідомили у Посольстві України в США.
Читайте також: ЗМІ з'ясували подробиці перемовин Суркова та Волкера у Белграді
Нагадаємо, що саме Курт Волкер проводить перемовини з "сірим кардиналом" Кремля Владиславом Сурковим щодо ситуації на Донбасі, в тому числі щодо розміщення там миротворчої місії ООН.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"16 травня , 10:49
Поліцейська машина скоїла подвійне ДТП у Одесі: є потерпілі20 травня , 21:28
Внаслідок обстрілу бойовиками поранення зазнала дитина9 червня , 01:30
Розгляд справи Януковича знову перенесли11 жовтня , 10:38