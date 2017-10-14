10:26
14 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. CNN захворів
Вєсті Кремля
22:03, 13 жовтня
Вєсті.UA. Борщ Порошенка. Гройсман зварювальник
Вєсті.UA
19:41, 13 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 22:00: Акція в Угорщині. Підняття пенсій
Випуск новин
23:16, 13 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Український посол в США зустрівся з спецпредставником Держдепу Куртом Волкером

08:46, сьогодні 514 Читать новость на русском
Зустріч Курта Волкера та Валерія Чалого
Зустріч Курта Волкера та Валерія Чалого

Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Дипломати обговорили ситуацію, спричинену російською агресією на Донбасі та подальші кроки для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом запровадження миротворчої місії під егідою ООН. Про це повідомили у Посольстві України в США.

Читайте також: ЗМІ з'ясували подробиці перемовин Суркова та Волкера у Белграді

Нагадаємо, що саме Курт Волкер проводить перемовини з "сірим кардиналом" Кремля Владиславом Сурковим щодо ситуації на Донбасі, в тому числі щодо розміщення там миротворчої місії ООН.

Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер США Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
День захисника України: як змінювалося ставлення українців до воїнів УПА і СРСР
сьогодні, 09:01 День захисника України: як змінювалося ставлення українців до воїнів УПА і СРСР
451
Будни
сьогодні, 08:15 Будни "ЛНР": уходят те, кто не выдержал системы
Ольга Черненко 1312
Независимость Каталонии: что происходит в Испании
13 жовтня, 23:00 Независимость Каталонии: что происходит в Испании
Іван Яковина 880
Закон о реинтеграции Донбасса – и форма, и содержание не соответствуют правде
13 жовтня, 22:01 Закон о реинтеграции Донбасса – и форма, и содержание не соответствуют правде
Наталя Ромашова 1770
Кому заважає Уляна Супрун
13 жовтня, 21:00 Кому заважає Уляна Супрун
Тетяна Мартинюк 758
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Поліцейська машина скоїла подвійне ДТП у Одесі: є потерпілі
20 травня , 21:28
Від спеки мліють навіть коні: безпрецедентний випадок трапився в Одесі
6 серпня , 16:30
Внаслідок обстрілу бойовиками поранення зазнала дитина
 9 червня , 01:30
Розгляд справи Януковича знову перенесли
 11 жовтня , 10:38
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук