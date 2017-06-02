Український сапер розповів, скільки часу піде на розмінування Донбасу

На думку сапера-добровольця із позивним "Вагнер", для того, аби розмінувати Донбас, коли закінчиться неоголошена війна, знадобиться понад 15 років.

Про це боєць розповів в інтерв'ю для сайту "24".

За його словами, найактивніше будуть розміновувати саме густонаселені райони.

Вони (сапери, – "24") ж уже набили руку. Звідти, з Росії, вже пішли фахівці. Розтяжки вже не ті, що раніше. Починаючи навіть з 2015 року – там все більш професійне, і застосовувалися вже такі речі, які краще просто обійти,

– зауважив "Вагнер".

На думку сапера, великою проблемою може стати те, що українські бійці теж позалишали багато мін після себе, які так і не були знешкоджені. Він також додав, що у 2014-2015 роках поняття карт мінного поля на тимчасово окупованих територіях східної України взагалі не існувало.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Сапер-доброволець: Моя онука мною пишається. Мені іншого не треба