Український сапер розповів, скільки часу піде на розмінування Донбасу

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На думку сапера-добровольця із позивним "Вагнер", для того, аби розмінувати Донбас, коли закінчиться неоголошена війна, знадобиться понад 15 років.
Про це боєць розповів в інтерв'ю для сайту "24".
За його словами, найактивніше будуть розміновувати саме густонаселені райони.
Вони (сапери, – "24") ж уже набили руку. Звідти, з Росії, вже пішли фахівці. Розтяжки вже не ті, що раніше. Починаючи навіть з 2015 року – там все більш професійне, і застосовувалися вже такі речі, які краще просто обійти,
– зауважив "Вагнер".
На думку сапера, великою проблемою може стати те, що українські бійці теж позалишали багато мін після себе, які так і не були знешкоджені. Він також додав, що у 2014-2015 роках поняття карт мінного поля на тимчасово окупованих територіях східної України взагалі не існувало.
Повну версію інтерв'ю читайте тут: Сапер-доброволець: Моя онука мною пишається. Мені іншого не треба