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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Український шашкіст розповів про тиск Росії через вишиванку

16:28, сьогодні 1316 Читать новость на русском
Юрій Анікєєв
Юрій Анікєєв / Champion

Український чемпіон світу та Європи з шашок Юрій Анікєєв розповів, що зі сторони росіян з керівництва Міжнародної федерації шашок лунали закиди щодо його виступів у вишиванці.

Про це Анікєєв розповів у ефірі "Радіо Свобода".

На руки я не отримав ніякого рішення щодо дискваліфікації. Воно було опубліковане на сайті Міжнародної федерації шашок. Я не знаю чи зможу їхати на змагання під егідою цієї федерації. Я вже їздив до Грузії, коли мене дискваліфікували вперше, але мене там не допустили до участі,
– сказав Анікєєв.

За словами спортсмена, він неодноразово висловлював проукраїнську позицію на форумах, у соціальних мережах та спортивних колах. Зазначимо, що керівництво Міжнародної федерації шашок складається з громадян Росії.

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Це проросійська федерація, можливо це мало значення. В неофіційних розмовах мене запитували, чому на турнірах я виступаю у вишиванці. Для росіян це було, як щось погане,
– пояснив Анікєєв.

Він уточнив, що такі закиди лунали зі сторони керівництва Міжнародної федерації шашок. В Чемпіон нагадав, що у світі існують кілька міжнародних федерацій шашок, тож він планує далі виступати в турнірах інших організацій.

Нагадаємо, що український спортсмен Юрій Анікєєв отримав три роки дискваліфікації від Міжнародної федерації шашок (IDF). Причина такого покарання – начебто порушення етичного кодексу.

Теги: Україна Україна-Росія
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