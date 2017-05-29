Український шпажист зробив собі незабутній подарунок в день народження

Український шпажист Богдан Нікішин у свій день народження тріумфував на престижних змаганнях з фехтування у Колумбії.

Про це у своєму Facebook повідомляє НОК України.

Нікішину не було рівних на престижних міжнародних змаганнях з фехтування Grand Prix FIE - Bogota, що саме тривають у столиці Колумбії.

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Перемога на турнірі збіглась з днем народження українського спортсмена, який він святкує саме 29 травня.

Сьогодні Богдану Нікішину виповнюється 37 років.

Напередодні українська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан завоювала золото на етапі Кубка світу на шаблях.