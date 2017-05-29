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Український шпажист зробив собі незабутній подарунок в день народження

12:02, сьогодні 94 Читать новость на русском
Богдан Нікішин емоційно святкує перемогу
Богдан Нікішин емоційно святкує перемогу / Getty images

Український шпажист Богдан Нікішин у свій день народження тріумфував на престижних змаганнях з фехтування у Колумбії.

Про це у своєму Facebook повідомляє НОК України.

Нікішину не було рівних на престижних міжнародних змаганнях з фехтування Grand Prix FIE - Bogota, що саме тривають у столиці Колумбії.

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Перемога на турнірі збіглась з днем народження українського спортсмена, який він святкує саме 29 травня.

Сьогодні Богдану Нікішину виповнюється 37 років.

Напередодні українська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан завоювала золото на етапі Кубка світу на шаблях.

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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