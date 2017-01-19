"Український сніданок" у Давосі: відмова від підтримки України покаже слабкість США

Можливі негативні наслідки для України від спроби президента США Дональда Трампа нормалізувати стосунки з Росією буде обмежено усталеними принципами демократії та проукраїнським лобі в США.

Таку думку висловили учасники "Українського сніданку", який організує Фонд Пінчука у Давосі у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Принесення України в жертву не зробить Америку великою (передвиборче гасло Трампа "Зробимо Америку великою знову" – "24"). Це буде розглядатися як слабкість Америки... Всі ми знаємо, що Путін розуміє лише мову сили," – заявив один із європейських політиків, який також займав високу посаду в НАТО.

Він нагадав, що в 1994 році Сполучені Штати разом з іншими країнами гарантували суверенітет України, територіальну цілісність і безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Проте, ці гарантії не було реалізовано.

Учасники обговорення визнали, що заяви Трампа про президента РФ Володимира Путіна та ролі Росії у подіях в Україні, необхідність зміни НАТО, слабкість ЄС, а також політичні процеси в Європі, зокрема, позиції кандидатів у президенти Франції, викликають побоювання.

У той же час інший європейський топ-політик зазначив, що, незважаючи на подібні побоювання, є позиції Німеччини, Великобританії, Польщі та інших країн Східної Європи.

"У таких умовах НАТО та Європа повинні бути сильними. Україну потрібно підтримувати у праві визначати своє майбутнє. Є червоні лінії, які не можна перетинати...", – сказав він.

Високопоставлений у минулому представник силового блоку США додав, що кандидати на ключові посади в новій американській адміністрації, зокрема, держсекретаря, міністра оборони, займають дуже чітку та жорстку позицію щодо Росії.

"Трамп себе оточив людьми незалежними з чіткими позиціями, яких не можна залякати: вони чітко говорять, що вони думають", – пояснив експерт.

Він припускає, що може бути дві реальності – реальна політика та публічні твітери.

"Коли ми говоримо про Україну, я не очікую, що відбудеться обмін України на Сирію", – підкреслив учасник дискусії.

Він додав, що в Сенаті також спостерігаються сильні позиції республіканців і демократів, які хочуть посилення санкцій щодо Росії, а не їхнього скасування.

За його словами, критика на адресу НАТО є справедливою, оскільки з 28 членів цього блоку лише п'ять виконують вимоги щодо напрямку витрат на оборонні потреби, розмір яких складає від 2% ВВП. Серед них – Хорватія та Греція.

"Є побоювання, що багато хто їде зайцями та користуються перевагами, наданими США. Люди повинні зрозуміти, що стоїть за цими коментарями – це не означає, що ми вийдемо з НАТО", – пояснив американський експерт.

Відомий європейський політик нагадав, що три попередніх американських президента також намагалися перезавантажити відносини з Росією і Путіним, але безуспішно. "Думаю, що Трамп також це зрозуміє свого часу", - спрогнозував він.

Учасники дискусії відзначили, що західним демократіям з їх цінностями і зброєю "м'якої сили" важко сформувати адекватну відповідь на ту гібридну війну, яку веде Путін.

"Європейські країни повинні, нарешті, прокинутися Можливо, це може статися саме в новій ситуації Не повинно бути нової України в плані агресії, не може тривати розповзання Європи ..", - Підкреслив один з учасників дискусії.

Відомий європейський політик нагадав, що три попередніх американських президенти також намагалися перезавантажити стосунки з Росією та Путіним, але безуспішно.

"Думаю, що Трамп також це зрозуміє свого часу", – спрогнозував він.

Учасники дискусії відзначили, що західним демократіям з їх цінностями і зброєю "м'якої сили" важко сформувати адекватну відповідь на ту гібридну війну, яку веде Путін.

"Європейські країни повинні, нарешті, прокинутися. Можливо, це може статися саме в новій ситуації. Не має бути нової України в плані агресії, не може тривати розповзання Європи...", – підкреслив один із учасників дискусії.

Народний депутат України Сергій Лещенко зазначив, що країна чекала від Заходу більшої підтримки її євроінтеграційних і євроатлантичних прагнень і була розчарована недотриманням Будапештського меморандуму.

"Компроміси не будуть прийняті, якщо вони включають анексію Криму та окупацію Донбасу. Російські війська повинні піти, Мінські домовленості себе вичерпали. Наполягання на їхньому виконанні може привести до загострення ситуації. Тільки сильна Україна може бути гарантією безпеки для Європи...", – заявив він, одночасно підкресливши важливість боротьби з корупцією в самій країні.

Основними спікерами на "Українському сніданку", який проводиться у Давосі з 2005 року, в цьому році стали прем'єр-міністр Великобританії в 2010-2016 роках Девід Камерон і міністр оборони США в 2006-2011 роках Роберт Гейтс.