Український спецназ потренувався на кордоні з Румунією

В Ізмаїльському прикордонному загоні відбулися триденні тактичні навчання на території Одеської області.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Бійці прикордонного спецназу в ході навчань брали участь у бойових стрільбах.
Зазначається, що для спецназівців це вже другий зимовий вихід за цей сезон.
До навчань у повному складі була залучена прикордонна комендатура швидкого реагування.
На полігоні було розгорнуто наметове містечко з усім необхідним для служби і побуту підрозділу в польових умовах.
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