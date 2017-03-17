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Український співак показав задекларовані доходи і вражаючу суму податків

19:45, сьогодні 3721 Читать новость на русском
Український співак Олексій Потапенко
Український співак Олексій Потапенко / gogetnews

Український продюсер і учасник дуету "Потап і Настя" Олексій Потапенко задекларував свої доходи.

Співак повідомив в Instagram, що відвідав податкову інспекцію та задекларував 6 мільйонів гривень. При тому він наголосив, що 950 тисяч гривень від заробленого – піде в державний бюджет України.

"Поки в цій державі йде пошук винних і відволікання уваги від конкретних проблем, поки йде цькування артистів, внесення в списки і заборони на виступи, ми – артисти і продюсери щорічно, сумлінно платимо податки і збори. За доброю багаторічною традицією, я збільшив декларацію на пару лимончиків і оформив 6 мільйонів гривень із яких в казну піде 950 тис. Гарного дня, Слава Усім!", – написав артист.

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Пока в этом Государстве идёт поиск виновных и отвлечение внимания от конкретных проблем , пока идёт травля артистов ,внесение в списки и запреты на выступления, Мы - артисты и продюсеры ежегодно,добросовестно платим налоги и сборы . по хорошей,многолетней традиции ,я увеличил декларацию на пару лимончиков и оформил 6 млн. Гривен из которых в казну пойдёт 950 тыс.!!!!! Хорошего дня, Слава Всем!))) #податки

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Теги: гроші Культура Музика е-декларування LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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