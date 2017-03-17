Український співак показав задекларовані доходи і вражаючу суму податків

Український продюсер і учасник дуету "Потап і Настя" Олексій Потапенко задекларував свої доходи.

Співак повідомив в Instagram, що відвідав податкову інспекцію та задекларував 6 мільйонів гривень. При тому він наголосив, що 950 тисяч гривень від заробленого – піде в державний бюджет України.

"Поки в цій державі йде пошук винних і відволікання уваги від конкретних проблем, поки йде цькування артистів, внесення в списки і заборони на виступи, ми – артисти і продюсери щорічно, сумлінно платимо податки і збори. За доброю багаторічною традицією, я збільшив декларацію на пару лимончиків і оформив 6 мільйонів гривень із яких в казну піде 950 тис. Гарного дня, Слава Усім!", – написав артист.

Читайте також: Профнепридатні, – Лорак кинулася критикувати український шоу-біз