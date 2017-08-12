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Український співак в Росії здивував заявою про "нашу країну": з'явилося відео

11:12, сьогодні 7886 Читать новость на русском
Гурт
Гурт "Время и стекло" / Фото з Facebook

Український музикант та соліст гурту "Время и стекло" Олексій Завгородній (більш відомий як "Позитив") здивував заявою на концерті в Росії.

Під час концерту у Всеросійському дитячому центрі "Зміна" (Анапа) назвав слухачів "майбутнім нашої країни".

Концерт відбувся ще 2 липня, але відео опублікували лише зараз і активно поширюють у соціальних мережах. На відео Позитив дякує слухачам зі словами: "Низький уклін вам, ви прекрасні, ви майбутнє покоління нашої країни".

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"Гурт "Время и стекло" переїхали в РФ. Коли солісти говорять про Росію, то кажуть, що це "наша "країна", – йдеться в повідомленні.

Теги: LifeStyle Російські гастролери Музика Новини культури
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