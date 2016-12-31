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Український співак закликав Росію припинити свою агресію

14:56, сьогодні 569 Читать новость на русском
Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов / Фото з Facebook

Відомий український співак Олександр Пономарьов закликав Росію зменшити свою агресію.

Про це музикант сказав в інтерв'ю "Обозревателю".

Пономарьов побажав українцям в новому році миру, спокою, стабільності, внутрішньої зосередженості і поменше агресії з боку Росії.

"Відсутность зовнішньої агресії в усіх проявах: і зовнішньої з боку наших північних сусідів, і внутрішньої агресії щодо один до одного", – сказав він у побажанні.

Читайте також: Приходько переконує українця не виступати за Росію на Євробаченні-2017

Теги: Війна на Донбасі LifeStyle Музика
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