Український суд не скасував дію суперечливої формули
22:15, сьогодні 155 Читать новость на русском
Окружний адміністративний суд Києва відмовив у скасуванні формули "Роттердам плюс".
Вона передбачає закупівлю вугілля для виробництва електроенергії за ціною, як на біржі у Роттердамі та його доставку морем до України.
Хоча більшість вугілля на українські ТЕС все ж таки доставляли з окупованого Донбасу залізницею.
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В Національній комісії з комунальних послуг заявили, що їх методика розрахунку ціни на вугілля зовсім не впливає на комунальні тарифи.
Позивачі ж заявляли, що українці переплачують в тарифі на електроенергію мінімум 15 доларів: стільки коштує доставка однієї тони вугілля морем.
Джерело: 24 Канал
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