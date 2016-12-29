Український суд не скасував дію суперечливої формули

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у скасуванні формули "Роттердам плюс".

Вона передбачає закупівлю вугілля для виробництва електроенергії за ціною, як на біржі у Роттердамі та його доставку морем до України.

Хоча більшість вугілля на українські ТЕС все ж таки доставляли з окупованого Донбасу залізницею.

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В Національній комісії з комунальних послуг заявили, що їх методика розрахунку ціни на вугілля зовсім не впливає на комунальні тарифи.

Позивачі ж заявляли, що українці переплачують в тарифі на електроенергію мінімум 15 доларів: стільки коштує доставка однієї тони вугілля морем.