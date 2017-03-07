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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Український суд позбавив російського сенатора звання

18:19, сьогодні 196 Читать новость на русском
Сенатор РФ Олександр Шишкін
Сенатор РФ Олександр Шишкін / debri-dv.com

Сенатор Росії Олександр Шишкін, який голосував за введення військ в Україну, залишився без звання "Почесний громадянин Харкова".

Про це повідомив співробітник Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, вітаю! Дзержинський райсуд задовольнив позов прокуратури про скасування рішення міськради щодо звання "Почесного" російському сенатору Шишкіну", – йдеться у повідомленні.

Депутат Харківської міськради Ігор Черняк у коментарі "Цензор.НЕТ" додав, що скасування рішення мерії Харкова про присвоєння звання "Почесний громадянин Харкова" російському сенаторові було прийняте через відсутність підстав для надання йому відповідного звання.

Черняк зазначив, що на судовому засіданні представники міськради просили відмовити у задоволенні відповідного позову, стверджуючи, що Шишкін все ж повинен мати це звання.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Харків Новини Росії
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