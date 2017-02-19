Український та канадський міністри поговорили виключно українською мовою

Під час Мюнхенської конференції з безпеки відбулись переговори між міністрами закордонних справ України та Канади Павлом Клімкіним та Христею Фріланд.

Цікаво, що переговори пройшли виключно українською мовою. Про це повідомив директор департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних справ Олексій Макєєв.

В Мюнхені все особливо. Перші переговори між двома міністрами закордонних справ, що ведуться виключно українською мовою :-) #MSC2017 pic.twitter.com/AYWznMultK — Oleksii Makeiev ?? (@Makeiev) 18 лютого 2017 р.

Під час зустрічі міністри обговорили війну на Донбасі і угоду про зону вільної торгівлі між двома державами. Фріланд запевнила Клімкіна в повній підтримці України в контексті російської агресії.

"В Мюнхені все особливо. Перші переговори між двома міністрами закордонних справ, що ведуться виключно українською мовою", – написав Макєєв.

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