Український тенісист неочікувано покинув престижний турнір у США
14:51, сьогодні 285 Читать новость на русском
Олександр Долгополов драматично припинив боротьбу за титул на турнірі в Індіан-Веллсі. Українець знявся зі змагань через травму.
У матчі другого кола проти Кольшрайбера Долгополов забрав стартовий сет 7:6. Та у другій партії за рівного рахунку 1:1 Олександр зрозумів, що не може продовжувати боротьбу через травму ноги.
Це вже другий в році турнір, з якого перша ракетка України знімається за станом здоров'я.
Головною ж сенсацією дня стало фіаско лідера світового рейтингу. Енді Маррей у двох сетах поступився канадцю Вашеку Поспішилу 6:4, 7:6.
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Джерело: 24 Канал
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