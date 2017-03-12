Український тенісист неочікувано покинув престижний турнір у США

Олександр Долгополов драматично припинив боротьбу за титул на турнірі в Індіан-Веллсі. Українець знявся зі змагань через травму.

У матчі другого кола проти Кольшрайбера Долгополов забрав стартовий сет 7:6. Та у другій партії за рівного рахунку 1:1 Олександр зрозумів, що не може продовжувати боротьбу через травму ноги.

Це вже другий в році турнір, з якого перша ракетка України знімається за станом здоров'я.

Головною ж сенсацією дня стало фіаско лідера світового рейтингу. Енді Маррей у двох сетах поступився канадцю Вашеку Поспішилу 6:4, 7:6.

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