Український тенісист сенсаційно обіграв титулованого суперника
15:50, сьогодні 276 Читать новость на русском
На турнірі в Бразилії Олександр Долгополов сенсаційно обіграв шосту ракетку змагань Давіда Феррера.
Після героїчного тріумфу на турнірі в Буенос-Айресі, Олександр створив гучну сенсацію і в Ріо-де-Жанейро. Вже у першому раунді найкращому тенісистові України довелося грати проти шостого сіяного Давіда Феррера.
Статус аутсайдера Долгополова не злякав і вже за півтори години Олександр змусив титулованого іспанця пакувати валізи. Двічі по 6:4.
Наступний суперник українця – Орасіо Себальос.
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Джерело: 24 Канал
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