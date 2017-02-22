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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Український тенісист сенсаційно обіграв титулованого суперника

15:50, сьогодні 276 Читать новость на русском

На турнірі в Бразилії Олександр Долгополов сенсаційно обіграв шосту ракетку змагань Давіда Феррера.

Після героїчного тріумфу на турнірі в Буенос-Айресі, Олександр створив гучну сенсацію і в Ріо-де-Жанейро. Вже у першому раунді найкращому тенісистові України довелося грати проти шостого сіяного Давіда Феррера.

Статус аутсайдера Долгополова не злякав і вже за півтори години Олександр змусив титулованого іспанця пакувати валізи. Двічі по 6:4.

Наступний суперник українця – Орасіо Себальос.

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Теги: Теніс Олександр Долгополов Бразилія
Джерело: 24 Канал
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