Український університет хоче перейти на альтернативні джерела енергії

Харківський національний університет ім. Каразіна планує до 2021 року знизити енергоспоживання на 25% в порівнянні з 2016 роком і перейти на альтернативні джерела енергії.

Про це йдеться в програмі університету з енергозбереження, яка зараз проходить обговорення.

Крім традиційних заходів, як наприклад, заміна звичайних лампочок на світлодіодні і установку нових котлів, пропонується розробити проекти альтернативної енергетики.

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Планується встановити сонячні батареї та обладнання для освітлення і обігріву великих аудиторій головного корпусу університету і фізико-технічного факультету, а також вітрові енергетичні прилади на навчальних корпусах фізико-технічного факультету.