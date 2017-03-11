18:08
11 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. РПЦ співпрацює з лепреконами. Місто без геїв
Вєсті Кремля
00:08, сьогодні
Вєсті.UA. Алкоголізм і любов в
Вєсті.UA
21:45, 10 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новин за 15:00: Розвідників звинуватили у вбивстві. На Євробачення вибирають волонтерів
Випуск новин
15:52, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Український виробник зброї, чиї гвинтівки сміливо конкурують з іноземними зразками

Зроблено в Україні 16:53, сьогодні 509 Читать новость на русском

"Зброяр" – єдиний приватний виробник цивільної нарізної зброї в Україні. І хоча компанію заснували лише у 2006 році, їй уже є чим похвалитися.

У 2008 році з’явилася гвинтівка Z-008, у якій виробники особливу увагу приділили елементам групи затвора. З цією зброєю українські спортсмени завойовували медалі на стрілецьких чемпіонатах Європи, що стало найкращою рекламою нового українського виробника.

Сімейство гвинтівок Z-008 має одразу кілька моделей. Тут є зброя для полювання на великих відстанях та спортивні гвинтівки. Зброярі завжди адаптовують гвинтівку під різноманітні калібри, залежно від прохання клієнтів.

Виробники запевняють, що в їхніх цехах зброя проходить суворі випробування: заморожування до -50 градусів за Цельсієм, дощові та пилові камери.

У 2012 році гвинтівки почали поставляти у Німеччину, Австралію, Нову Зеландію, Киргизстан, Вірменію. Вже за рік "Зброяр" запустив у серійне виробництво модель Z-15. Для неї майже повністю оновили склад своїх розробників. Залучили навіть фахівців, які в минулому працювали над стикувальними модулями міжнародної космічної станції. Окрім того, в нове обладнання інвестували кілька мільйонів доларів. Зараз модель Z-15 – гордість українських зброярів.

Читайте також: Як звичайний українець став дизайнером світових автомобільних брендів

Самозарядний нарізний карабін у гвинтівці створили на основі американської АR платформи. Середня маса карабіна – три з половиною кілограми, як і в автоматі Калашникова. Але влучність у Z-15 значно вища, адже ствол не підкидає під час стрільби.

Для виробництва гвинтівок "Зброяр" використовує комплектування власного виробництва, лише стволи закуповують у США та Італії.

Наразі у "Зброяра" є дозвіл на виготовлення лише цивільної зброї. Втім, розробники сподіваються отримати й військову ліцензію, аби мати можливість забезпечувати стрілецькою зброєю українську армію.

Читайте також: Як українці створили найвідомішого супергероя сучасності – Супермена

Теги: Зроблено в Україні Зброя
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на Донбассе: Россия, не делая ничего, стала к нам ближе
сьогодні, 16:10 Жизнь на Донбассе: Россия, не делая ничего, стала к нам ближе
Ольга Черненко 2486
Легальный наркотик: 20 минут передышки от страшной и безжалостной жизни
сьогодні, 12:00 Легальный наркотик: 20 минут передышки от страшной и безжалостной жизни
Дмитро Бєлобров 1952
Реалии оккупированного Донбасса
сьогодні, 10:58 Реалии оккупированного Донбасса
Олег Руденко 2747
Реформировать нельзя помиловать, или СБУ надо прикрыть
сьогодні, 08:17 Реформировать нельзя помиловать, или СБУ надо прикрыть
Юрий Касьянов 2960
Украинская власть давно уже совершенно не боится ничего
10 березня, 22:12 Украинская власть давно уже совершенно не боится ничего
Володимир Шередега 1375
Учасник Євромайдану та АТО задекларував трильйон гривень готівкою
29 жовтня 2016 , 23:52 114
Відомий російський актор вразив заявою про війну на Донбасі
6 жовтня 2016 , 09:55 45
"Гіві" вбили у Донецьку, – ЗМІ
8 лютого , 08:23
Новий український автомат "Малюк" доводили до ідеалу понад 10 років
27 грудня 2016 , 18:21
"Мі-24" – ефективна новітня бойова машина ЗСУ України
 18 листопада 2016 , 18:05
Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії
 21 січня , 15:08
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук