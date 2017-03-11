Український виробник зброї, чиї гвинтівки сміливо конкурують з іноземними зразками

"Зброяр" – єдиний приватний виробник цивільної нарізної зброї в Україні. І хоча компанію заснували лише у 2006 році, їй уже є чим похвалитися.

У 2008 році з’явилася гвинтівка Z-008, у якій виробники особливу увагу приділили елементам групи затвора. З цією зброєю українські спортсмени завойовували медалі на стрілецьких чемпіонатах Європи, що стало найкращою рекламою нового українського виробника.

Сімейство гвинтівок Z-008 має одразу кілька моделей. Тут є зброя для полювання на великих відстанях та спортивні гвинтівки. Зброярі завжди адаптовують гвинтівку під різноманітні калібри, залежно від прохання клієнтів.

Виробники запевняють, що в їхніх цехах зброя проходить суворі випробування: заморожування до -50 градусів за Цельсієм, дощові та пилові камери.

У 2012 році гвинтівки почали поставляти у Німеччину, Австралію, Нову Зеландію, Киргизстан, Вірменію. Вже за рік "Зброяр" запустив у серійне виробництво модель Z-15. Для неї майже повністю оновили склад своїх розробників. Залучили навіть фахівців, які в минулому працювали над стикувальними модулями міжнародної космічної станції. Окрім того, в нове обладнання інвестували кілька мільйонів доларів. Зараз модель Z-15 – гордість українських зброярів.

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Самозарядний нарізний карабін у гвинтівці створили на основі американської АR платформи. Середня маса карабіна – три з половиною кілограми, як і в автоматі Калашникова. Але влучність у Z-15 значно вища, адже ствол не підкидає під час стрільби.

Для виробництва гвинтівок "Зброяр" використовує комплектування власного виробництва, лише стволи закуповують у США та Італії.

Наразі у "Зброяра" є дозвіл на виготовлення лише цивільної зброї. Втім, розробники сподіваються отримати й військову ліцензію, аби мати можливість забезпечувати стрілецькою зброєю українську армію.

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