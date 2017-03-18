Український військовий розповів, що буде з російськими солдатами, які обстрілюють Авдіївку

Якщо Росія не шанує своїх солдат, яких посилає на війну на Донбасі без розпізнавальних знаків, то українські військові теж не будуть застосовувати до них міжнародні конвенції. Адже "їх там немає". Тож на особливі умови можуть не розраховувати, потрапивши на українську землю.

"Якщо держава відмовляється від свого солдата, значить солдат хто? Бандит! Ми ж його туди не посилали? Значить все сходиться – ми воюємо з бандитами. Якщо вони не цінять свого солдата, то чому ми повинні їх цінувати".

Такі слова журналісту 24 Каналу Володимиру Рунцю на передовій заявив військовослужбовець ЗСУ з позивним "Базальт". Він командир підрозділу, який стоїть на шахті Бутівка, що між Авдіївкою та окупованим Донецьком.

Ще минулого року, до того, як українські військові посунули бойовиків у бік Ясинуватої, новини про пекельну шахту не сходили з перших шпальт. Потім же всі заговорили про промзону, завдяки якій передові позиції вдалося відвести від прифронтового міста, і тим самим зменшити інтенсивність обстрілів житлових кварталів. І дійсно, на початку минулого року ситуація на Бутівці була відносно спокійною. Але з моменту останнього загострення на Донецькому напрямку тут знову точаться запеклі бої.

Саму шахту вороги обстрілюють з танків та самохідної артилерійської гармати 2С9 "Нона". Якщо снаряд не попадає у ствол шахти, то він летить на прифронтове місто.

Військові жартують – цей ворожий танк їх уже "дістав". Надокучливого ворога обіцяють нейтралізувати. Поки ж танку бойовиків вдається залишатися непокараним – Мінські домовленості.

Тим, що у нас є біля лінії розмежування, дістати практично нереально. Можемо налякати, можемо зробити щоб він просто втік. Але щоб саме знищити? Ні,

– скаржиться військовослужбовець ЗСУ "Корнєй".

Боєць каже, що професійним військовим зрозуміло, що з того боку стріляють аж ніяк не ополченці.

Військові припускають – ворог думає, що на вежах шахти встановлені прилади спостереження. Та запевняють – їх там ніколи не було. Зате був величезний прапор України, який тепер посічений осколками. Він сильно дратував бойовиків.

Читайте також: В МЗС назвали новий елемент гібридної війни Росії проти України

Танкові снаряди справно розбирають чавунну конструкцію шахти Бутівка. Міцний чавун не витримує і залишає важкі уламки. Журналісти 24 Каналу один з них передадуть у Київ, у Музей Другої світової, а тепер уже і першої російсько-української війни.