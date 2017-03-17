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БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Український воїн підірвався на Донбасі

14:02, сьогодні 160 Читать новость на русском
Україна знову зазнає втрат на Донбасі
Україна знову зазнає втрат на Донбасі / Соцмережі

У зоні проведення Антитерористичної операції внаслідок підриву на розтяжці загинув український військовий.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

За попередньою інформацією, військовий загинув внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої.

Служив він у одній з механізованих бригад, підрозділ якої розташовується неподалік Кримського, що на Луганщині.

Крім того, у Штабі наголосили, що ситуація на Донбасі продовжує залишатися напруженою.

"З початку доби вже зафіксовано 27 обстрілів наших позицій, під час яких противник використовував великокаліберні кулемети, гранатомети, БМП та міномети калібру 120 міліметрів", – додали військові.

Читайте також: Неспокійно в зоні АТО: багато поранених серед українських воїнів

Нагадаємо, напередодні увечері внаслідок обстрілу з боку терористів два українські військовослужбовці загинули та чотири зазнали поранень.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви Збройні Сили України Луганськ
Джерело: 24 Канал
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